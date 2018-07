Nachwuchs greift in die Tasten

Dillenburg Das fünfte Konzert der Reihe „Dillenburger Orgelsommer“ gestaltet am Sonntag, 22. Juli, ein junger Nachwuchsorganist in der evangelischen Stadtkirche.

Los geht das Konzert um 17 Uhr.

Constantin Scholl spielt an der Oberlinger-Orgel unter anderem Werke von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt und Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Anschluss an das 30- bis 40-minütige Konzert besteht die Möglichkeit, an einer Kirchenführung teilzunehmen.

Der Eintritt ist frei, lediglich um eine Spende zur Unterstützung der Konzertreihe wird gebeten.

Nähere Informationen gibt es unter www.orgelsommer-dillenburg.de im Internet. (red)