Nachwuchssorgen bei den Reservisten

Zum einen ziert nun eine massive Holztafel als Wappen die Tür des Vereinsheims der Kameradschaft.Der Ehrenvorsitzende Dietmar Freisberg hatte das Wappen angefertigt und es zusammen mit Kamerad Norbert Barth an der Tür angebracht.

Zum anderen freute sich der Vorsitzende Scheld über einen gut besuchten Jahresabschluss im vergangenen Dezember, zu dem viele Mitglieder des Vereins mit ihren Familien kamen.

Die größte Überraschung und Freude aber war das Ergebnis der Reservisten bei den Schützenstadtmeisterschaften in Mornshausen. Während sie 2016 noch den vierten Platz belegten, konnten sich die Schützen der Kameradschaft 2017 über den ersten Platz freuen, mit einem Punkt Vorsprung zum Zweitplatzierten.

Auch in diesem Jahr nehmen die Frohnhäuser wieder am Schießen teil. „Aktuell schießen aber die wenigsten regelmäßig. Da ist noch viel mehr Potenzial“, mahnte Kassenwart und Schießbeauftragter Thomas Burk, der maßgeblich zu der guten Platzierung bei den Stadtmeisterschaften beigetragen hatte. Um erneut eine gute Platzierung zu erreichen und mehr im Training zu bleiben, möchte der Verein nun mehr Wert auf regelmäßiges Schießtraining legen.

Zudem wies der Vorstand darauf hin, dass es aktuell sehr schwer sei, Nachwuchs zu gewinnen. Mit Wegfall der Wehrpflicht im Jahr 2013 gingen immer weniger Männer zur Bundeswehr und dementsprechend gebe es immer weniger Reservisten. Viele Soldaten, die mittlerweile aus dem aktiven Dienst ausgeschieden seien, wollten vorerst Abstand zur Armee nehmen. Aktuell hat die Frohnhäuser Reservistenkameradschaft 32 Mitglieder, die sich einmal im Monat treffen.

Der Nachwuchsmangel macht sich auch im Vorstand bemerkbar. Der erste Vorsitzende Hans-Dieter Scheld hatte sich im vergangenen Jahr nach einem Nachfolger umgesehen, allerdings ohne Erfolg. Auch die anderen Vorstandsmitglieder bekleiden weiterhin ihre Ämter.

Hans-Dieter Scheld bleibt Vorsitzender

Scheld bleibt erster Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender ist Sascha Koch, dritter Vorsitzender Stefan Assmann. Jens Kurbatfinski bekleidet weiterhin das Amt des Schriftführers, ebenso wie Thomas Burk weiterhin das Amt des Kassenwartes, das er bereits seit 1986 innehat.

Trotz des Nachwuchsmangels lassen sich die Kameraden nicht unterkriegen. „Wir freuen uns über jeden Interessierten, der den Weg zu uns findet, und wir nehmen aktiv am Vereinsleben im Ort und in der Gemeinde teil“, sagte Scheld.

Die Vereinsmitglieder planen bereits für 2019 zwei kleine Feierlichkeiten. Zu Beginn des Jahres möchten sie ein kleines Glühweinfest organisieren. Zudem soll der Familientag, der bisher immer in den Sommerferien stattfand, 2019 vorverlegt werden, damit möglichst viele Mitglieder und Gäste Zeit haben und nicht urlaubsbedingt unterwegs sind. In diesem Jahr fällt der Familientag aus. Dafür lädt die Reservistenkameradschaft zum Jahresabschluss am ersten Dezemberwochenende ein und hofft wegen des ausgefallenen Familientages auf besonders rege Teilnahme. (pas)