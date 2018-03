Nächste Instanz: Bierglas-Wurf beschäftigt erneut das Gericht

Staatsanwaltschaft und Nebenklage versuchen im zweiten Anlauf, die Schuld eines Angeklagten zu beweisen, den das Amtsgericht als erste­ Instanz mangels Beweisen freisprach. Wie so oft bei ­einer nächtlichen Gaststättenschlägerei, vor der der Alkohol in Strömen floss, fällt es Gericht wie Partygästen schwer, ein klares Bild des Geschehens wiederzugeben, zumal fünf Jahre nach der Tat.

Die Auseinandersetzung nahm ihren Anfang wohl als zwei Fußball-Anhängergruppen aus Dortmund und Frankfurt in der Nacht aufeinandertrafen. Einige junge Männer fingen an, die anderen mit deftigen Fangesängen zu provozieren. Das daraus entstandene Handgemenge endete damit, dass ein junger Mann auf dem Boden liegend getreten wurde.

Während dieser aufgeheizten Phase flog ein schweres Bierglas in die Menge. Das Glas zersplitterte und traf eine Kellnerin, die Tochter der Inhaberin, die den Streit nach eigener Aussage gerade schlichten wollte. Sie erlitt tiefe Schnittverletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Knackpunkt vor Gericht ist die Frage, wer das Glas warf.

Laut Anklageschrift war es ein 31-jähriger Hinterländer, der die Tat vehement bestreitet. Er will zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Teil der Disko gewesen sein, und half lediglich seinem verletzten Bruder, den ebenfalls Glasscherben verletzten.

Urplötzlich ging kurz darauf die Wirtin auf ihn, warf seine Gruppe hinaus und beschuldigt ihn, ihre Tochter verletzt zu haben. Er gab sich verblüfft ob der Verdächtigung und vermutet eine Art Intrige gegen ihn. Mehrere Zeugen stützten seine Version, andere wollen ihn als Werfer identifiziert haben – die meisten Partygäste haben große Erinnerungslücken.

Kammer muss Mosaik zusammensetzen

Einige Bekannte des Beschuldigten können nur noch Bruchstücke des Abends wiedergeben. Der Cousin des Mannes konnte sich am Dienstag nur noch an einen undefinierbaren „Gegenstand“ erinnern, der an ihm vorbeiflog, gegen eine Wand krachte und zerbrach. Vor der ersten Instanz sprach er noch deutlich von einem Glas.

Auch der Bruder sah den Täter nicht, wurde selbst von mehreren Männern auf dem Boden malträtiert und verletzt, woraufhin ihn der Angeklagte und andere Bekannte zum Notarzt brachten.

Weitere Zeugen beschuldigten zuvor einen anderen Gast als Werfer, was dieser vor Gericht bestritt, jedoch zugab, an diesem Abend „total besoffen“ gewesen zu sein. Die angebliche Entwicklung der Prügelei kannte er, wie so einige andere Gäste, nur vom Hörensagen durch Dritte.

Die zweite Strafkammer versucht nun, das Mosaik aus unterschiedlichen Eindrücken, Erinnerungsfetzen und Versionen zusammenzusetzen. So wie bereits ein Jahr zuvor das Amtsgericht als erste Instanz. Das sprach den Angeklagten aus Mangel an Beweisen frei, vermutete damals gezielte Falschaussagen aus beiden Lagern von miteinander befreundeten Beteiligten. Gegen das Urteil legten sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Nebenklage Berufung ein.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 20. März, fortgesetzt.