Nahverkehrsverband RNV wird zum RMV

„Mit dem Bezug der neuen Büroräume in der Bismarckstraße 16 b unter dem neuen Namen RMV-Marburg-Biedenkopf beginnt für den Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf gleich in doppelter Hinsicht eine neue Zeit“, erklärte der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow. Bisher war der Verband nahe der Kreisverwaltung in Cappel untergebracht.

Zum einen bieten der Fachdienst Schülerbeförderung der Kreisverwaltung und der regionale Verkehrsverbund des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden ihre Serviceleistungen in gemeinsamen Räumlichkeiten. „Und mit guter eigener ÖPNV-Anbindung in zentraler Lage“, so Zachow. Zum anderen brächte die Einbettung der Angebote des regionalen Verkehrsverbandes, als erster Hessischer Landkreis, in das Dachmarkenkonzept des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) eine Vereinfachung für die Kundinnen und Kunden mit sich.

„Chancen für mehr Kundengewinnung“

„Durch die ohnehin enge Zusammenarbeit mit dem RMV und der Anwendungen eines einheitlichen RMV-Tarifsystems, die Nutzung zahlreicher gemeinsamer Vertriebswege und eines einheitlichen Marketing bestehen hier Chancen für mehr Kundengewinnung und Kundenbindung“, sagt Zachow. Argumente die auch die RNV-Verbandsversammlung bereits im vergangenen Jahr überzeugte, die den neuen Marketingnamen RMV Marburg-Biedenkopf dann auch beschloss.

Der Regionale Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf (RNV) wurde am 24. Oktober 1988 als Zweckverband nach dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) gegründet. Mitglieder sind der Landkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im Jahre 1995, mit der Regionalisierung und dem Beitritt zum neu gegründeten Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) wurde aus der freiwilligen Aufgabe „ÖPNV-Organisation und –Bedienung“ landesweit eine Pflichtaufgabe im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Aufgabenträger per Gesetz wurden die Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte. Im gleichen Jahr hatte der Kreistag Marburg-Biedenkopf die Aufgaben einer lokalen Nahverkehrsgesellschaft im Sinne des RMV-Vertragswerkes an den Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf (RNV) übertragen. (red)