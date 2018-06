Namibia vorstellen

Herborn Im Rahmen der Reihe „Die Welt zu Gast im Weltladen“ gastiert Annette Seibel von der christlichen Organisation „Christ´s Hope“ am Montag, 11. Juni, ab 19 Uhr am Kornmarkt. Es ist der letzte Vortragsabend vor der Sommerpause. Seibel ist vor kurzem von einer Reise aus Namibia zurückgekehrt, wo ihre Organisation tätig ist. Die Organisation kümmert sich unter anderem um Kinder, die an HIV und Aids erkrankt sind. Seibel möchte die Arbeit von „Christ´s Hope“ sowie das Land vorstellen. Der Eintritt ist frei. Internetinformationen: www.herborner-weltladen.de. (red)