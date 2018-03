Natur rund um Wetzlar entdecken

Dabei werden die Naturphänomene im Stadtgebiet vorgestellt - kostenlos und ohne Anmeldung.

Los geht es am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr mit einer Krötenwanderung. Vögel werden am Sonntag, 22. April, ab 10 Uhr beobachtet und am Sonntag, 29. April, ab 14 Uhr wird das Projekt Lahnschlinge bei Dutenhofen vorgestellt. Das komplette Programm liegt im Rathaus und in den Stadtteilbüros aus. Kontakt: (0 64 41) 9 93 90 oder Mail an umwelt-naturschutz(at)wetzlar.de. (red)