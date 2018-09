Naturschützer würdigen Klein

Als „Urgestein des Nabu“ bezeichnete der Kreisverbandsvorsitzende Walter Veit (Oberndorf) den Simmersbacher, der schon 1960 als Vertrauensmann für Vogelschutz im Auftrag der staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland in seinem Heimatort tätig war.

Darüber hinaus erfasste Klein in den 60er-Jahren den Wasseramselbestand der Perf im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Von 1969 bis 2015 lenkte Klein als Vorsitzender die Geschicke der Nabu-Gruppe Simmersbach und zählte von 1979 bis 2016 zur Führungsmannschaft des Kreisverbandes, wo er unter anderem die Arbeitsgruppe „Raufußkauz“ leitete.

Die Auszeichnung überreichte der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes, Marko Dorndorf, gemeinsam mit Walter Veit.

Dorndorf betonte, dass diese Auszeichnung an Mitglieder verliehen wird, die sich über einen langen Zeitraum für die Aufgaben und Ziele des Nabu in einer Weise engagiert haben, die in bundesweiter Betrachtung von großer Bedeutung ist. Mit Applaus zollten die Mitglieder Manfred Klein Respekt und Anerkennung.

Veit berichtete über herausragende Nabu-Aktivitäten im vergangenen Jahr. Der langanhaltende Regen zu Beginn des Sommers ging auch an der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nicht spurlos vorüber. Biologen der Universität Münster, die unter der Federführung des Kreisverbandsvorsitzenden in den Haubergen von Haiger tätig waren, untersuchten dort die Vorkommen von Vögeln und Schmetterlingen. „Diese Ergebnisse werden nun veröffentlicht“, sagte Veit und fügte hinzu, dass die Beobachtungen in Zusammenarbeit mit der Universität Münster ins Siegerland ausgeweitet werden.

Bei einer Frühjahrsexkursion im Naturschutzgebiet Rhäden von Obersuhl konnten die 40 Naturschützer aus dem Kreisgebiet rund 80 Vogelarten beobachten. Beim Hessentag in Herborn war der Nabu mit einem Informationsstand vertreten.

Neue Gruppe in Aßlar gegründet

In Aßlar gibt es wieder eine Nabu-Gruppe unter Leitung von Oliver Menz. Veit verwies auch auf die im vergangenen Jahr erschienene 30. Ausgabe der Vogelkundlichen Berichte Lahn-Dill der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie (HGON) und des Nabu. Der Kreisverband zählt in 30 Ortsgruppen rund 5000 Mitglieder.

Der Bestand des Steinkauzes sank um sieben auf 52 Brutpaare ab. In der Gemarkung Lahnau blieb es wie im Vorjahr bei zwei registrierten Weißstorchbrutpaaren. „Ein deutliches Plus von vier auf 16 Brutpaaren gab es bei dem Schwarzkehlchen als Klimagewinnern zu verzeichnen“, betonte Veit. (dk)