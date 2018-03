Neu eingesegnet

Leun-Biskirchen 18 der damaligen 36 Konfirmanden feierten in der Evangelischen Kirche in Biskirchen das Fest der „Goldenen Konfirmation“. Superintendent Roland Rust gestaltete in Vertretung der Ortspfarrerin Cornelia Heynen-Rust den Abendmahlsgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Britta Müller an der Orgel und dem Flötenkreis. Pfarrer Roland Rust ging in seiner Predigt anhand eines roten Fadens auf die Lebenssituationen der damaligen Konfirmanden ein. (red/Foto: privat)