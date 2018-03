Neubau für Anatomie auf Lahnbergen

Baubeginn soll 2019 sein, die Fertigstellung ist bis Ende 2020 avisiert. Der Bezug des Baus soll voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen. Schätzungsweise liegen die Kosten für den Bau und die Ersteinrichtung bei rund 15 Millionen Euro, teilte Christina Mühlenkamp von der Uni-Pressestelle mit.

In einer ersten Studie, die während des Vergabeverfahrens von den Architekten der pbr AG erstellt wurde, fügt sich das neue Institutsgebäude in die Baustruktur der südlichen Campuserweiterung ein. Dabei soll auf die Topografie Rücksicht genommen werden und mit der Außenraumgestaltung eine hohe Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Neben Räumen zur Konservierung und Vorbereitung der Körperspenden wird der Neubau zwei Präpariersäle, einen Histologiesaal, Seminarräume sowie eine Anlieferung und Räume für die Haustechnik beherbergen.

In enger Zusammenarbeit mit der Philipps-Universität will die pbr AG den aus der Studie hervorgegangenen Entwurf in den kommenden Wochen an die konkreten Anforderungen des Bauherrn anpassen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Das Vorhaben eines Neubaus für die Anatomie auf den Lahnbergen war im Herbst 2017 von der hessischen Landesregierung gestattet worden. Finanziert wird das Projekt ausnahmsweise im Vorgriff auf die Finanzmittel aus dem „Heureka II“-Programm der Landesregierung, das eigentlich für die Laufzeit zwischen 2021 und 2026 gültig ist.

Verschärfte Grenzwerte

Wichtigster Grund für die schnelle Umsetzung des Anatomie-Neubaus ist die Tatsache, dass in dem historischen Anatomie-Bau im Lahntal die Anatomie-Praktika nicht mehr durchgeführt werden können.

Um die bundesweit für alle Anatomie-Institute neu geregelten neuen Formaldehyd-Grenzwerte einzuhalten, müssten eigentlich auch im Marburger Institut eine neue Lüftungstechnik und neue Absaugtische eingebaut werden. Da dieses aber auch aus Gründen der Statik in dem Altbau nicht möglich ist, soll jetzt der Neubau kommen.

Die Leichen, anhand deren Sezierung die Medizinstudierenden das Präparieren lernen, werden in der Regel mit dem schädlichen Stoff Formaldehyd konserviert. Anfang 2016 wurden die Richtwerte für die Konzentration an Formaldehyd in der Raumluft von Anatomie-Präparier-Sälen aufgrund einer EU-Verordnung bundesweit verschärft.