Neue Angebote der AWO

Herborn Der Kreisverband Lahn-Dill der Arbeiterwohlfahrt (AWO) startet neue Kurse:

Der Workshop „Multi-Talent Pflanze“ findet am 6. April (Freitag) von 15 bis 18 Uhr im Familienzentrum der AWO (Walkmühlenweg 5) statt.

Die jungen Teilnehmer des Kurses „Kinder kochen für ihre Eltern“ treffen sich am 7. April (Samstag) von 10 bis 14 Uhr in der Familienbildungsstätte.

Ein Zilgrei-Kurs ist für den 10. bis 24. April (dienstags) von 18 bis 20 Uhr in den Räumen von Gerald Hoppe in der Schubertstraße 6 in Herborn geplant.

Englisch-Kurse für Anfänger sowie für Erwachsene mit Vorkenntnissen beginnen am 12. April (Donnerstag) in der Familienbildungsstätte. Die Teilnehmer des Kurses für Fortgeschrittene treffen sich von 9.30 bis 11 Uhr, Anfänger kommen von 16.15 bis 17.45 Uhr zusammen.

Am 13. April (Freitag) beginnt ein Beckenbodengymnastik-Kurs im Familienzentrum. Die zehn Treffen finden jeweils freitags von 10.45 bis 11.45 Uhr statt.

Ein Babymassage-Kurs startet am Freitag, 13. April, von 10 bis 11.15 Uhr in den Räumen der Hebamme Michaela Blecker in Merkenbach (Breiter Weg 16).

Infos und Anmeldungen: AWO Lahn-Dill, Christina Kahn, (0 27 72) 95 96 15, E-Mail: fbs(at)awo-lahn-dill.de. (red)