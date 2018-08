Neue Bank in Heuchelheim

Heuchelheim Eine neue Bank gibt es dank des gemeinsamen Engagements von Vereinen und Einrichtungen im Park auf dem Aktivita-Geländes in Heuchelheim. Besonders engagiert haben sich Mitglieder des Gesangvereins „Germania“ Heuchelheim mit ihrem ehemaligen Vorsitzenden Hartmut Luh. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 1973 wurde eine Eiche gepflanzt. Um diese herum in 1982 eine Bank gebaut. Weil diese in die Jahre gekommen war, hat sich der Verein jetzt um eine neue bemüht und sich bei der Aktion „Volksbank hilft 2017“ beworben. (vm/Foto: Köhler )