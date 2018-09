Neue Chancen mit neuer Therapie

Aktuell ist die Behandlung der Multiplen Sklerose im Wandel. Gab es früher also kaum Behandlungsmöglichkeiten, so stehen Ärzte und Patienten heute eher vor der „Qual der Wahl“, welches Medikament den besten Schutz bei möglichst geringen Nebenwirkungen bietet.

„Leider gibt es noch kein Heilmittel für MS“, bedauert der Facharzt, „aber die derzeitigen Behandlungsstrategien zielen darauf ab, die Schubrate deutlich zu verringern und eine mögliche Behinderung abzuwenden“. Neurologe Lichti macht deutlich: „Die landläufige Meinung, die Multiple Sklerose führe zwangsläufig zu Behinderungen ist daher heutzutage nicht mehr zutreffend. Die große Bandbreite an möglichen Therapeutika erlaubt, die Therapie zunehmend individuell auf den Patienten zuzuschneiden.“

Eine ganz neue Therapie eröffnet der erst dieses Jahr zugelassene Wirkstoff Ocrelizumab (enthalten im Medikament „Ocrevus“). Dieser gehört zu der Gruppe der sogenannten monoklonalen Antikörper, welche das Immunsystem beeinflussen, um die Schädigung der Nervenzellen zu verlangsamen.

Ocrelizumab hemmt, anders als die meisten MS Therapeutika, die B-Zellen, die eine Schlüsselrolle bei der Entstehung typischer MS-Herde im zentralen Nervensystem spielen. B-Zellen gehören zu den Leukozyten (weiße Blutkörperchen). Sie sind als einzige Zellen in der Lage, Antikörper zu bilden, und machen zusammen mit den T-Lymphozyten den entscheidenden Bestandteil des adaptiven Immunsystems aus. Die meisten bisherigen Medikamente gegen MS basierten auf einer Hemmung der T-Zellen. Als einziger Wirkstoff hat Ocrelizumab eine Zulassung für die bereits anfänglich bestehende, primär chronisch-progrediente Form der Multiplen Sklerose. Hierfür stand bisher noch keine geeignete Therapie zu Verfügung. Aber auch für die schubförmig-remittierende Form der MS besitzt der monoklonale Antikörper einen Wirksamkeitsnachweis.

Der Vorteil für den Patienten liegt hierbei unter anderem in der einfachen Anwendbarkeit. Am Anfang werden mit Abstand von zwei Wochen zwei Infusionen verabreicht. Die weitere Behandlung besteht im Anschluss in sechsmonatigen Infusionstherapien. Die tägliche Einnahme von Tabletten oder das Spritzen von Medikamenten unter die Haut entfällt hierdurch. Die derzeitige Studienlage erscheint sehr günstig, jedoch fehlen noch Langzeitdaten für die Behandlung über einen längeren Zeitraum.

Insgesamt, so Lichti, ist die die Therapie der Multiplen Sklerose erfreulicherweise enorm vielfältig geworden. Dies eröffnet für viele Patienten die Chance, trotz der chronischen Erkrankung ein Leben ohne Beeinträchtigung zu führen. Das Ziel ist nicht mehr, den Progress der Erkrankung zu verlangsamen, sondern möglichst ganz aufzuhalten. Diesem Schritt ist man heute so nahe wie noch nie.