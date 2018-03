Neue Gruppe sorgt für Aufwind

Dank der Bemühungen von Egon Eckes und seiner Mitstreiter Reinhilde Altmann und Peter Günther gibt es eine neue Formation: „Chor meets Rock“ heißt die Gruppe, die in der Jahreshauptversammlung als Bestandteil des Union-Chors etabliert wurde und nun mit vier Mitgliedern im Vorstand vertreten ist.

In diesem Ensemble fanden sich im Lauf des vergangenen Jahres 24 Sänger zusammen, die sich moderner Chormusik verschrieben haben. Die Chorproben finden mittwochs um 19 Uhr in der Fröbelschule in Büblingshausen statt.

Der traditionsreiche Union-Chor bildet eine Singgemeinschaft mit dem Sängerchor Lahngruß Wetzlar. Chorproben sind donnerstags um 20 Uhr in der Lotteschule Wetzlar. Beide Chöre stehen unter Leitung von Christa Löffler.

Auf der Tagesordnung standen auch Ehrungen für langjährige Mitglieder: Für 65 Jahre Treue zum Union-Chor wurde Irmgard Rumpf in Abwesenheit geehrt.

Ebenfalls in Abwesenheit zeichnete der Vorstand die 101-jährige Else Funke für 60-jährige Mitgliedschaft aus. Für 60 Jahre Mitgliedschaft nahm Hilde Rühl einen Blumenstrauß entgegen.

Der gesamte Vorstand wurde neu gewählt beziehungsweise bestätigt:

Die Vorsitzende bleibt Reinhilde Altmann. Kassierer wird Peter Günther. Schriftführerin bleibt Gisela Münster. 2. Vorsitzender wird Egon Eckes. Die 2. Schriftführerin Gertrud Loh, 1. Notenwartin Hilde Rühl und 2. Notenwartin Annerose Heidlas sind in ihren Ämtern bestätigt worden.

2. Kassiererin wird Birgit Richter. Beisitzer sind Bärbel Nolte, Gisela Steinbach und Heinz Kamp.

Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Auftritte an, unter anderem beim Stadtgesangstag sowie beim Tag der Heimat des Bundes der Vetriebenen (BdV). Zusammen mit dem Erk’schen MGV gibt der Union-Chor ein Konzert in der Unteren Stadtkirche. (red)