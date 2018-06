Neue Ideen für Garten, Wohnen und Lifestyle

Sabine Prothmann und Eva Gehrke vom Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH stecken inmitten der Vorbereitungen: „Damit die LebensArt auch für die zahlreichen Stammgäste ein lohnendes Ziel ist, haben wir viele neue Produkte ausgewählt“, so Prothmann.

Im Fokus der LebensArt steht traditionell die Gestaltung des Gartens und der Wohnräume. Dabei lässt sich der Trend feststellen, dass die Übergänge von drinnen nach draußen fließend sind. Hochwertiges Mobiliar für Wintergarten, Terrasse und Garten ist unverzichtbar. Dabei gilt: Erlaubt ist, was gefällt und den persönlichen Wohnstil unterstreicht!

Die LebensArt in Dillenburg bietet hierzu für jeden das passende Angebot. Moderne Edelstahlmöbel sind ebenso zu haben, wie filigrane Sitzgruppen aus Fiberglas. Möbel aus Wurzelholz und Massivholzmöbel nach Maß greifen den aktuellen Kolonialstil auf. Besonders aktuell sind neue Möbeltypen, die den chilligen Look im Lounge-Stil unterstreichen. Erstmals in Dillenburg zu erleben ist die Sonnenliege Sun Divan, die in der Single- oder Paarversion zu haben ist. Die bequeme Holzliege ist ergonomisch geformt und schmiegt sich dem Körper geradezu an.

Erstmals präsentiert sich auch das junge Familienunternehmen Ikoonz International e.K. aus Bad Vilbel. Inga Kamberg erobert den Markt mit Lounge-Möbeln der Spitzenklasse, deren Produktion zu 100 % in Deutschland erfolgt. Ihre First-Class-Sitzsäcke werden aus hochwertigen Textilien hergestellt, die aus einer großen Stoffkollektion ausgewählt werden können. Mit der neuen Generation von Lounge-Möbeln ist sie sowohl im Privat- als auch im Objektbereich zu Hause. Durch die mikrofeine Füllung passen sich die edlen Ikoonz-Sitzsäcke dem Körper perfekt an und geben ihm dauerhaft formstabilen Halt, wie sie berichtet: „Ich habe Skeptiker, die meinten zu versinken, einfach Platz nehmen lassen und mich immer wieder an ihrem verblüfften Lächeln erfreut, wenn sie das ebenso stabile wie komfortable Ikoonz-Sitzgefühl erlebten“, so Kamberg. Anlässlich der LebensArt in Dillenburg lädt sie zur Sitzprobe vor Ort ein. Die gesamte Ikoonz-Produktpalette vertreibt sie online und zudem auch über den gehobenen Möbel- und Outdoorhandel. Für die Entwicklung ihres Unternehmens verfolgt Inga Kamberg bereits neue Ziele: „Wir wollen weitere

Partner für unseren selektiven Vertrieb gewinnen und haben auch Pläne für die Entwicklung zusätzlicher Modelle.“

Aber nicht nur das Mobiliar ist bei der LebensArt zu haben: Wer selbst Hand anlegen möchte, findet nahezu alles, was er für den persönlichen Traumgarten benötigt. Vom passenden Werkzeug – von der Gartenschere bis hin zum Mähroboter – bis zu Pflanzen, Gartensteckern und kleinen Dekorationen reicht das Angebot. Wer die Gartenarbeit lieber dem Profi überlässt, dem wird ebenfalls geholfen: Renommierte Gartenbau-Fachbetriebe zeigen in liebevoll gestalteten Mustergärten, welche Oasen sie gestalten können.

Mit einem umfassenden Angebot in Sachen Mode, Schmuck und kulinarischer Genüsse verlockt die Messe in Dillenburg insbesondere das weibliche Publikum zum gemeinsamen Shopping-Erlebnis. Die auf dem gesamten Landgestüt und in den Hofgärten verteilten Genuss-Oasen verführen zum Verweilen. Ein ganz neues Erlebnis bietet dabei das Art-Café in der ebenfalls integrierten Wilhelmstraße: Köstliche Kaffee- und Kuchenspezialitäten, kombiniert mit kunstvoll gestalteten Bildern zeichnen das neue Konzept aus. Selbstverständlich können die hochwertigen Originale auch für die eigenen vier Wände erworben werden.

Die LebensArt ist vom 22. bis 24. Juni jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Für musikalischen Schwung an allen drei Tagen sorgt „Jazz Inspired“. Der Saxophonist Jonas Röser und sein musikalischer Partner Johannes Nebel am Kontrabass lassen mit Jazz vom Feinsten die Popkultur der 1950er und 60er Jahre wieder auferstehen. Mit einer Jazz-Matinee am Sonntagvormittag bieten sie zudem einen musikalischen Leckerbissen, der einen Ausflug zur LebensArt zum besonderen Erlebnis werden lässt.

Weitere Informationen zur LebensArt rund um das Dillenburger Landgestüt können im Internet unter www.lebensart-messe.de abgerufen werden.

Kontakt: Das AgenturHaus GmbH/Büro Mannheim Projektleitung: Sabine Prothmann/Eva Gehrke Grete-Fleischmann-Str. 23, 68163 Mannheim; Tel. 0621/49637734; Fax: 0621/49637735; E-Mail: gehrke(at)das-agenturhaus.de.