Neue Kurse beginnen

Dillenburg Die Volkshochschule (VHS) der Lahn-Dill-Akademie startet neue Kurse: Die Teilnehmer des Grundkurses „Beckenbodentraining“ treffen sich erstmals am 15. August (Mittwoch) von 17.50 bis 19.20 Uhr in der VHS.

Ebenfalls am 15. August startet der Kurs „Lauftraining für Fortgeschrittene“.Treffpunkt ist um 18 Uhr der Alte Friedhof in Hörbach. Zudem findet am 17. und 18. August (Freitag und Samstag) der Workshop „Grundlagen der Spiegelreflexkamera“ statt. Die Teilnehmer treffen sich dazu am Freitag von 16 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 15.30 Uhr.

Anmeldung und weitere Informationen: www.lahn-dill-akademie.de. (red)