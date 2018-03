Neue Kurse im Angebot

Tastschreiben am PC: Weltweit zu kommunizieren ermöglicht die technische Entwicklung. Es passiert immer mehr in zunehmendem Maße per Eingabe über die Tastatur. Es ist daher von großem Vorteil, die Zehn-Finger-Tastmethode zu beherrschen. Die Vhs gibt den Teilnehmern im sechswöchigen Kurs ab Mittwoch, 14. Februar, in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg die Möglichkeit, das Tastschreiben zu erlernen.

Spanisch lernen: Spanisch ist aufgrund des historischen Kolonialismus die häufigste Muttersprache auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Am Donnerstag, 15. Februar, starten zwei Kurse: „Spanische Konversation“ und „Spanisch 2“.

Anmeldungen für die Kurse sind unter (0 64 71) 21 25 und im Netz unter www.vhs-limburg-weilburg.de möglich. (red)