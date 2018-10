Neue Majestäten vorgestellt

Der Vorsitzende Wilfried Tschiltschke hieß im Schützenhaus besonders Stadträtin Gudrun Felkl, den stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden Jochen Horz sowie Dunja Boch, die Vorsitzende des Schützenbezirks Lahn-Dill, willkommen.

Gekommen waren auch die Ortsvereine aus Hermannstein und Blasbach sowie die befreundeten Schützenvereine aus Büblingshausen und Weidenhausen.

Die gesellige Runde war auch der Rahmen für die Proklamation der neuen Schützenmajestäten. Friedrich-Karl Spory und Pia Möller sowie Jugendkönig Florian Abels, deren Amtszeit zu Ende ging, gaben zuvor die Amtsketten ab und nahmen die Königsehrenzeichen entgegen.

Vorstand ehrt Mitglieder für 60, 40 und 25 Jahre Zugehörigkeit zum Verein

Neuer Schützenkönig wurde Wilfried Tschiltschke mit dem 107. Schuss auf den Königsadler – und das zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte. Ihm zur Seite steht Brigitte Köhler, die den Vogel mit dem 96. Schuss abschoss. Erstmals wurde mit dem Lasergewehr eine Schützenprinzessin ermittelt, wobei Mia Küster den besten Treffer landete. Benno Polzer vom Vorstand nahm zusammen mit Dunja Boch während der Veranstaltung die Jubilarehrungen vor. Hier wurde Friedrich-Karl Spory für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, Anke Rudig gehört dem Verein seit 40 Jahren an und Markus Netz sowie Gerd Rein sind seit 25 Jahren dabei.

Schlussendlich wurde auch noch die Siegerehrung des Ortspokalschießens vorgenommen, bei dem insgesamt 50 Teilnehmer angetreten waren. Auf 50 Meter Distanz wurden mit dem Kleinkalibergewehr die besten Mannschaften und Einzelschützen ausgeschossen.

Bei den Herren siegte in diesem Jahr die Mannschaft des Westerwaldvereins Blasbach mit Jürgen Schmidt, Jörg Rudig, Daniel Möglich, Michael Schaub und Jürgen Hackerott, die insgesamt 312 Ringe erzielten. Den 2. Platz belegte die Mannschaft des SPD-Ortsvereins Hermannstein mit Aydin Koray, Christopher Bursukis, Alexander Brömer, Maxim Elias und Max Milnerowicz mit 295 Ringen.

Auf Platz drei landeten Michael Herrmann, Andreas Gerth, Dirk Buchner, Rainer Cromm und Miguel Marquez Tiegs vom Heimatverein Blasbach mit 272 Ringen. Bei den Damen setzte sich ebenfalls der Westerwaldverein Blasbach mit Tanja Wagner, Anke Rudig, Doris Schmidt, Sandra Donges und Michaela Schaub an die Spitze, die 295 Ringe schossen. Platz zwei errangen die Harmonika-Freunde in der Aufstellung Jasmin Kroger, Gaby Blößer, Caroline Wagner, Larissa Wagner und Anke Michalek mit 282 Ringen. Auf den dritten Platz kamen in diesem Jahr die Damen des SPD-Ortsverein Hermannstein mit 270 Ringen. Hier waren Cirsten Kunz, Selina Worsch, Theresa Brömer und Melanie Milnerovicz-Rühl erfolgreich.

Bei den Jugendlichen holte sich die Mannschaft des TV-Jahn Hermannstein mit Niklas Swoboda, Tom Hedderich, Julius Mayfahrt, Leon Köcher und Davis Scharrer mit 258 Ringen den Sieg. Einzelsieger wurden Tanja Wagner mit 81 Ringen und Jörg Rudig mit 88 Ringen, beide vom Westerwaldverein Blasbach. Bei der Jugend war es Leon Köcher vom TV Jahn Hermannstein mit 74 Ringen. Die Ehrenscheiben holten sich bei den Damen Sandra Donges, bei den Herren Jürgen Hackerott, beide vom Westerwaldverein Blasbach, der in diesem Jahr auf der ganzen Linie „abräumte“.