Neue Themenstadtführung wartet

Rundgang Am 19. August in Weilburg heißt es „Stadt-Land-Fluss“

Weilburg Eine neue Themenstadtführung unter dem Titel „Stadt-Land-Fluss“ feiert am Sonntag, 19. August, in Weilburg Premiere. Treffpunkt zum 90-minütigen Rundgang ist um 15 Uhr am Landtor/König-Konrad-Platz in Weilburg. „Stadt“ steht beim Titel der Führung für die wunderschöne barocke Altstadt der Perle an der Lahn mit ihrer mehr als 1100 jährigen Stadtgeschichte. „Fluss“ steht für die Lahn mit ihrem romantischen Flussverlauf und dem einzigartigem Schiffstunnel.