Neue und Alte zeigen Schokoladenseite

Mit Nelly, Pünktchen und Olaf sind es dann acht Ponys und Pferde, die im Schulunterricht eingesetzt werden. Die anderen „Schulis“ sind Fee, Fury, Dolly, Pebbles und Thea. Die Alten sind bereits alte Bekannte: So ist Shetty Fury der Frechdachs im Reitstall. Wenn sich ihm die Gelegenheit bietet, büxt er aus und nascht am frischen Gras. Ansonsten ist er aber ein verträglicher Geselle und lässt sich von den kleinen Reitschülern gern putzen und verwöhnen.

Shetty Fee wird zwar die Mutterrolle zugeschrieben, unter dem Sattel hat sie allerdings ihren eigenen Kopf. Manchmal muss sie zum Mitmachen überredet werden, ist aber stets ein guter Partner für die Kinder und bringt die Kleinen sicher durch den Unterricht.

Wenn sie könnte, würde sich Schecke Dolly als freundlich, intelligent und offen beschreiben. Sie mag es, mit den Reitschülern ihre Runden zu drehen. Hin und wieder testet sie allerdings auch, ob die Reitschüler noch bei der Sache sind.

Schimmel Pebbles ist nicht nur schick, sondern auch gut ausgebildet. Sie macht ihren Job gern gut und hat Spaß daran. Die fortgeschrittenen Reiter müssen sich bei ihr allerdings auch etwas anstrengen, sonst wird Pebbles leicht unruhig.

Die „Irin“ Thea hingegen kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Sie läuft brav ihre Runden mit den Reitanfängern. Im Galopp gibt sie gern mal Gas, deshalb ist sie genau das richtige Pferd für Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger.

Am Sonntag zeigen sich die alten Hasen sowie die Neuen von ihrer besten Seite. Mit den Shettys wird das Voltigieren gezeigt und die Besucher können erleben, wie eine Reitschulstunde abläuft. Geplant ist auch, dass die Männerreitgruppe vor Zuschauern zeigt, was sie im Reitunterricht gelernt hat. Der Reitverein will die Vorstellung der neuen Schulpferde auch dazu nutzen, für seine Angebote im Reitsport zu werben.

Auf der Vereinsanlage können Kinder ab drei Jahren das Reiten lernen. Unterrichtet wird Springen und Dressurreiten. Die Anfänger beginnen mit Reitstunden an der Longe, um ein Körpergefühl für sich und die Bewegung des Pferdes zu entwickeln. Der Unterricht an der „langen Leine“ dauert zunächst 15 Minuten. Später können die Reitschüler dann frei in der Halle im Schritt reiten und auch traben. Wenn die Reitschüler fest im Sattel sitzen, erfolgt der Unterricht in Mini-Gruppen, bei der die Teilnehmer vor allem Spaß und Freude am Reiten entwickeln sollen. Später wird dann in einer größeren Abteilung geritten.

Einzelunterricht ist neu im Angebot

Ganz neu im Programm der Pferdefreunde ist die Möglichkeit für Reitschüler auf den Schulpferden auch Einzelunterricht zu nehmen. 30 Minuten kümmert sich Reitlehrerin Katja­ Hinder dann nur um die Verbesserung der Reitkenntnisse eines einzelnen Schülers.

Besonders beliebt bei den kleinen Pferdenarren ist das Voltigieren. Kinder ab drei Jahren sitzen ohne Sattel auf dem Pferd und machen verschiedene gymnastische Übungen an der Longe.

Wem das Reittraining ohne Hindernisse zu langweilig ist, kann an einer Springstunde teilnehmen.