Neuer Vorstand nimmt Arbeit auf

Die Versammlung der FDP-Jugendorganisation unter Vorsitz des JuLi-Bezirksvorsitzenden Marcel Becker aus Mittenaar wählte Numan-Can Akinti zum neuen Vorsitzenden. Der 18-Jährige wohnt in Wetzlar, besucht die Werner-von-Siemens-Schule und ist dort als Schulsprecher aktiv.

Zu seinem Stellvertreter wurde Sandro-Riccardo Find (19 Jahre) gewählt. Find wohnt in Solms und besucht ebenfalls die Siemensschule in Wetzlar. Schatzmeister des Ortsverbands ist Christian Büger (15 Jahre), der in der Kernstadt wohnt und die Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar besucht.

Bessere Ausstattung der Schulen mit IT

Zu Beisitzern im Vorstand wählte die Versammlung Frederik Hardt (19 Jahre), Jaspin Kuhn (18 Jahre), Robin Scheld (25 Jahre) und Emanuel Schönfeld (29 Jahre).

Ehrengast war der Vorsitzende der Wetzlarer FDP-Stadtverordnetenfraktion und FDP-Kreisvorsitzende, Matthias Büger, der seine politische Karriere vor knapp 30 Jahren bei den Jungen Liberalen begann und über mehr als zehn Jahre dem Landesvorstand der Jungen Liberalen Hessen angehörte.

„Ich freue mich, dass die Jungen Liberalen Wetzlar wieder aktiv werden. Das kann nur gut sein für Wetzlar“, so Büger.

Die Jungen Liberalen wollen Ansprechpartner für die Bedürfnisse der jungen Menschen in Wetzlar sein und mit einer Bestandsaufnahme starten. „Wir möchten ein freundliches, modernes Wetzlar, das auch für junge Menschen viel bietet. Zentrale Themen sind für uns Bildung und neue Medien. Für unsere Stadtregierung ist die Digitalisierung noch weitgehend Neuland. Der Magistrat befasst sich lieber mit der ‚essbaren Stadt‘, die nun wirklich niemand braucht“, so der neue Vorsitzende Akinti. „In der Schule ist wichtig, dass neue Medien von Anfang an im Unterricht eingesetzt werden. Deshalb wünschen wir eine bessere Ausstattung der Schulen mit IT.“

Der neue Vorstand lädt alle, die Lust haben mitzumachen, herzlich ein. (red)