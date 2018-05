Neues Dach  für Altenberg

Seit 1983 steckt der Verein Kloster Altenberg Mitgliedsbeiträge, Spenden und öffentliche Zuschüsse in den Erhalt der Gebäude, deren Geschichte auf das Jahr 1167 zurückgeht. Insgesamt 1,7 Millionen Euro sind so in den vergangenen Jahrzehnten zusammengekommen. Sie gingen vor allem in die Erneuerung der vielen Dächer. Darauf hat der Vorsitzende des Vereins Kloster Altenberg, Landrat Wolfgang Schuster (SPD), hingewiesen. Bei der Mitgliederversammlung eröffnete Schuster, dass für 2019 ein weiteres Sanierungsprojekt ansteht. Derzeit müssten noch die beiden Dächer des Westflügels und ein Dach des Ostflügels erneuert werden. Außerdem war die Sanierung des Gertrudishauses aufgeschoben worden.

Der Verein will rund 140 000 Euro aufbringen, um einen Teil dieser Projekte realisieren zu können. 2017 und 2018 hat der Förderverein keine Finanzierungen vornehmen müssen. Deshalb sind aktuell rund 60 000 Euro in der Kasse, so Schatzmeister Jens Weber aus Oberbiel. Der Verein rechnet mit etwa dem gleichen Betrag aus Fördermitteln des Landes. Der Rest der Summe muss in den nächsten Monaten durch Spenden eingeworben werden.

Architekt Andres F. Bremer verwies darauf, dass bislang sechs Bauabschnitte realisiert wurden. Mit einer Drohne habe man die Dachflächen geprüft. Vor allem am Gertrudishaus, dem ältesten Teil des einstigen Prämonstratenserklosters, gebe es erhebliche Schäden an der Holzkonstruktion. Das Fachwerkgebäude war bei dem Brand auf dem Altenberg im Jahr 1952 neben der Kirche und dem Torhaus verschont geblieben. Der Name des Gebäudes erinnert an die einstige Meisterin Gertrudis, die Tochter der Heiligen Elisabeth, die von 1248 bis 1297 das Frauenkloster leitete.

Das alte Torhaus der Klosteranlage soll mittelfristig wieder in Betrieb gehen können

Das Dach von Torhauses und Sakristei hat der Förderverein 2016 für 176 000 Euro erneuert. Pfarrer Jörn Contag, ehemaliger Vorstand der Königsberger Diakonie, dankte dafür. Ohne das Engagement des Vereins wäre das Kloster nicht in dem heutigen Zustand und auch die Königsberger Diakonie als langjähriger Pächter der Immobilie würde nicht so gut dastehen.

Sorgen machen Landrat Schuster die Mitgliedszahlen: Aus Altersgründen gehen diese stetig zurück. Hatte man noch 2013 insgesamt 160 Mitglieder, so sind es aktuell weniger als 140. Deshalb will der Förderverein verstärkt werben. „Unsere Hauptaufgabe ist es, die Dächer dicht zu halten und Schäden von den Gebäuden fernzuhalten“, beschrieb Schuster die Aufgabe des Fördervereins.

Rosemarie Süberkrüb von der Kloster Altenberg Benefiz GmbH wies darauf hin, dass wegen baulicher Mängel seit drei Jahren der Benefizverkauf ruht. Mit dem Architekten Thomas Wolf aus Tiefenbach habe die GmbH einen Partner gefunden, der das Anliegen vorantreibe, das Torhaus wieder in Betrieb zu nehmen. Aktuell, so Wolf, sei man mit der Bauaufsicht im Gespräch darüber, wie das Gebäude wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Es gehe um Fluchtwege und Brandschutz.

Joachim Eichhorn berichtete, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen – darunter etliche Konzerte – viele Besucher auf den Altenberg gebracht hätten. Ein Höhepunkt war die 25. Veranstaltungsreihe „Oper im Kloster“. In diesem Jahr listet der Kalender 20 Veranstaltungen vom „Treffpunkt Altenberg“ bis zur Klostermesse im Herbst auf. Auch die Sommerkonzerte werden fortgeführt. Ein weiterer Höhepunkt sie ein deutsch-tschechisches Kammerkonzert mit Musikern aus Písek und Wetzlar im Rahmen der Partnerschaft beider Städte.

Pfarrer Jörn Contag, der mit seiner Nachfolgerin Eva Steinmetz an der Mitgliederversammlung teilnahm, berichtete, dass Führungen sehr gefragt seien. Auch sind die Hochzeitstermine für 2018 allesamt ausgebucht. Beliebt sei der Altenberg auch für Ausflüge mit Kaffeetrinken.