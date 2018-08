Neues Fahrzeug  für die DLRG

Zu dem Empfang an der DLRG-Station Krombachtalsperre waren neben Vertretern befreundeter Hilfsorganisationen und der Gemeinde Driedorf auch die Sponsoren erschienen, die die Anschaffung des Fahrzeugs mit einer Spende unterstützt haben. Der DLRG Bezirk Dill e.V. ist mit seinen rund 350 Mitgliedern eine der kleinsten DLRG Gliederungen in Hessen. „Unser Aufgabenspektrum ist dennoch sehr groß. Neben der Ausbildung im Schwimmen, Rettungsschwimmen und im Bereich der Ersten Hilfe haben wir mit der Krombachtalsperre und dem Aartalsee zwei der größten Gewässer im Lahn-Dill-Kreis zu bewachen“, erklärt Bezirksleiter Jochen Blöcher in seiner Festrede. Das neue Fahrzeug soll zukünftig für den Wasserrettungsdienst an diesen beiden Gewässern, sowie für den Katastrophenschutz und die Jugendarbeit des Bezirks genutzt werden.

Die Vorbereitung, Planung und Beschaffung des Fahrzeugs nahm fast zwei Jahre in Anspruch. Das Fahrzeug, ein VW T5, wurde von einer anderen Hilfsorganisation gekauft und in Eigenleistung zum DLRG Einsatzfahrzeug umgebaut. Einen besonderen Dank richtet Bezirksleiter Jochen Blöcher an die Sponsoren, die Rittal Foundation, die Stiftung der Sparkasse Dillenburg, den Lions Club Dillenburg-Oranien, die Spardabank Hessen, die Volksbank Herborn-Eschenburg sowie die Firma Wendel, die mit ihrer Spende die Anschaffung erst ermöglicht hätten. (red)