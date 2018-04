Neues Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar

Die multifunktionalen Tagungs- und Konferenzräume bieten eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten. Interessierte können sich jetzt auf www.konferenzzentrum-wetzlar.de über die Ausstattung und Features informieren.

Ob für einen kleinen Workshop oder für eine große Tagung: Im Konferenzzentrum der Lahn-Dill-Kliniken sind die besten Voraussetzungen für verschiedenste Veranstaltungen vorhanden.

Angeboten werden Räume in unterschiedlichen Größen – mit einer hochmodernen und ansprechenden Ausstattung, die alles bietet, was für eine gelungene Veranstaltung benötigt wird. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Live-Übertragung von Operationen aus den Operationssälen des Klinikums Wetzlar.

Alle Tagungsräume verfügen standardmäßig über:

Beamer und/oder Flat

screen

freies WLAN

Multimediasystem

Rednerpult

Flipchart

Der große Konferenzraum (246 m²) ist nach Bedarf mit Trennwänden unterteilbar. Bei einer Nutzung des kompletten Raumes können bis zu 300 Personen untergebracht werden (bei Reihenbestuhlung).

Die optimal ausgerüsteten Tagungsräume verfügen auch über eine Cafébar

Ebenso gibt es die Möglichkeit, zwei Drittel oder ein Drittel des Konferenzraumes zu nutzen - je nach Teilnehmerzahl und Bestuhlungsart. Des Weiteren steht ein kleiner Konferenzraum (95 m²) zur Verfügung, der Platz für bis zu 103 Personen bietet (bei Reihenbestuhlung). Ein Highlight ist die Dachterrasse mit einer Eventfläche von 165 m² exklusiv für den Konferenzbereich.

In allen Tagungsräumen ist eine Cafébar vorhanden, an der die Tagungsteilnehmer sich selbst mit kalten Getränken, Kaffee, Tee, Obst, süßen und salzigen Snacks versorgen können. Auf Wunsch wird zusätzlich ein Mittagessen im Buffetbereich oder eine Kaffeepause mit Kuchen im Foyer organisiert. In direkter Nähe zum Konferenzzentrum gibt es großzügige Parkmöglichkeiten.

Kontakt: Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Andreas Weyel, & (0 64 41) 79 - 2023, E-Mail: konferenzzen-trum(at)lahn-dill-kliniken.de, Internet: ww.konferenzzentrum-wetzlar.de.