Neues Semester startet

Die Programmhefte liegen in Bäckereien, Metzgereien, Sparkassenfilialen, Buchhandlungen und Geschäftsstellen der Vhs aus. Die Außenstellenprogramme wurden in Haushalte zugestellt sowie in örtlichen Mitteilungsblättern veröffentlicht.

Unter www.vhs-limburg-weilburg.de ist das gesamte Programm abrufbar. Unter & (0 64 71) 21 25 sind Anmeldungen möglich. (red)