Neues Spielset

Aßlar Die Kita Kirchberg hat Überschüsse aus der Jagdpacht in Aßlar bekommen. Hintergrund: Wer Grund und Boden in Wald und Feld hat und das damit verbundene Jagdrecht nicht ausübt, zahlt einen Obolus an die Jagdgenossen. Rund 800 Euro waren in diesem Jahr übrig geblieben, womit ein Tunnelsystem, Ringe, Riesenbälle und Balanciergeräte angeschafft wurden. Darüber freuten sich Leiterin Mirjam Mandler und die Kinder, die die neuen Spielgeräte sofort ausprobierten. (hp/Foto: Pöllmitz)