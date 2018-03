Neues von der Alten Post

Aus gut unterrichteter Quelle ist zu erfahren, dass der entsprechende Vertrag zwischen der Familie Shobeiri und der Immobiliengesellschaft am Mittwoch beurkundet worden war.

In einer Mitteilung informiert die Immobiliengesellschaft, dass man gemeinsam mit der Stadt ein Nutzungskonzept aus Hotel, Gastronomie, Wohnen und städtischer Nutzung entwickeln will. „Der Frankfurter Entwickler hat bereits einen Pächter für entstehende Hotelflächen an der Hand, die weiteren Nutzungen müssen nun in Zusammenarbeit mit der Stadt geplant werden“, heißt es in der Mitteilung.

„Dieser Schritt war lange überfällig“, überschreibt Jan-Patrick Wismar als Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) „Rettet die Alte Post Gießen“ seine Einschätzung des Besitzerwechsels. Wismar betont, dass der Druck der BI zum Wechsel und der Sanierung beigetragen habe.

Ende einer Jahre andauernden Debatte?

„Dennoch hört der Kampf um die Post mit dem Verkauf dieser nicht auf, die gesamte ‚oberste Führungsriege‘, der Magistrat der Stadt Gießen, hat im November und unter knapp 100 Zeugen ein Versprechen gegeben. Sollte die Alte Post doch einem Abriss zugeführt werden müssen, wäre dies wohl politischer Selbstmord für diese Verantwortlichen“, erklärt Wismar.

Mit dem Besitzerwechsel könnte eine über Jahre andauernde Debatte um das Kulturdenkmal in der Bahnhofstraße zu Ende gehen. Jahrzehnte stand das Gebäude, das die Familie Shobeiri und Würtele 1998 von der Post AG gekauft hatte, leer. Immer wieder hatte die Stadt versucht, eine Nutzung des Gebäudes anzuregen. Doch Pläne wie die Unterbringung von Studentenwohnungen scheiterten. Im Sommer 2017 hatte die Stadt dann begonnen, den Druck auf die Eigner zu erhöhen. (ga)