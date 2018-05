Neumann briliiert

WETZLAR Der Hessische Skat-Sportverband hat in Groß-Gerau-Dornheim die Hessischen Einzelmeisterschaften ausgerichtet. Vom Skatclub Wetzlar „Nur Net Passe“ nahmen drei Herren und zwei Schüler teil. Einen ausgezeichneten dritten Platz bei den unter 15-jährigen belegte Moritz Neumann (Foto: Mitte) mit 1850 Punkten in drei Serien. Er ist Mitglied der Schüler-AG „Skat“, die seit 2017 an der August-Bebel-Schule angeboten und von Mitgliedern des Wetzlarer Skatclubs geleitet wird. (red/Foto: privat)