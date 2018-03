Nicht alles Wichtige ist dringend

Das erklärt Lucia Falkenberg vom Verband der Internetwirtschaft eco. Kernidee der Matrix: Nicht alles, was wichtig ist, ist auch dringend – und umgekehrt.

Berufstätige sollten Aufgaben daher in vier Kategorien unterteilen: Was wichtig und dringend ist, erledigt man umgehend und selbst. Ist etwas zwar dringend, aber nicht wichtig, delegiert man es. Ist etwas wichtig, hat aber Zeit, suchen Berufstätige einen Termin, an dem sie sich der Aufgabe widmen können. Und was weder wichtig noch dringend ist, gehört in den Papierkorb – oder auf die lange Bank. (tmn)