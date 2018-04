Nichtmitglieder müssen zahlen

Hinzu kommen zehn Gastmitglieder. Die im Michel Hotel Wetzlar von Obermeister Klaus Schmidt (Wetzlar) geleitete Innungsversammlung bilanzierte das Geschäftsjahr 2017. Lehrlingswart Reiner Förster (Rechtenbach) konnte auf 81 Auszubildende verweisen, die in dreieinhalb Lehrjahren den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erlernen. 17 von ihnen haben vor wenigen Wochen an der Gesellenprüfung teilgenommen. Im Prüfungsjahr 2017 haben neun von elf jungen Männern die Gesellenprüfung bestanden.

„So wie wir unsere Lehrlinge auswählen und ausbilden, genau so wird sich unser Berufsstand in der Zukunft präsentieren und die Herausforderungen meistern“, stellte Lehrlingswart Reiner Förster (Rechtenbach) mit Blick in die Zukunft des Gewerks fest.

Claudia Köpke von der Abteilung Steuerberatung der Kreishandwerkerschaft Gießen, die seit Beginn des Jahres mit der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill zusammenarbeitet, berichtete über rechtliche Aspekte einer Betriebsprüfung.

Facettenreich sind laut Köpke die Prüfungsanlässe: unter anderem eine frühere Prüfung mit hohem Mehrergebnis, mangelhafte Buchführung, fehlerhafte Erklärungen, starke Gewinnschwankungen in einzelnen Wirtschaftsjahren. Reichlich Anlässe also für jeden Handwerksbetrieb, seine Buchführungspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

Einstimmig verabschiedete die Innung eine neue Gebührenordnung, auf deren Grundlage künftig eine Lehrlingsbetreuungsgebühr erhoben werden kann. Zahlungspflichtig sind dabei nicht die Innungsmitglieder, sondern solche Betriebe, die der SHK-Innung nicht angehören, aber deren Dienste und Organisationsstrukturen in Anspruch nehmen, ohne dafür über die reinen Gesellenprüfungsgebühren hinaus einen eigenen Beitrag zu leisten.

Vornehmlich geht es dabei um den Bereich der Ausbildung, daher auch der Name „Lehrlingsbetreuungsgebühr“. Für die Innungsbetriebe ist diese neue Gebühr bereits in ihrem Innungsbeitrag enthalten, für alle ausbildenden Nichtmitglieder beträgt sie 240 Euro und ist in drei Raten an die Innung beziehungsweise die Kreishandwerkerschaft zu zahlen: jeweils 80 Euro bei der Eintragung eines Lehrvertrages in die Lehrlingsrolle, bei der Anmeldung zur Gesellenprüfung Teil 1 (früher Zwischenprüfung genannt) und vor der Gesellenprüfung Teil 2, also der abschließenden Prüfung zum Abschluss der Lehrzeit.

„Die neue Lehrlingsbetreuungsgebühr ist gegenüber den Innungsbetrieben als fair zu bezeichnen“, stellte Obermeister Klaus Schmidt fest.

Kreishandwerksmeister Jeschke: „Ein Schritt in die richtige Richtung, der längst überfällig war“

Und Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, sieht in der Neuerung auch eine Art Motivation zum Beitritt in die Innung, um dann deren Vorteile und Angebote in vollem Umfang nutzen zu können. Ralf Jeschke, der Ehrenobermeister der SHK-Innung Wetzlar und Kreishandwerksmeister Lahn -Dill, ergänzte außerdem: „Die Lehrlingsbetreuungsgebühr ist ein Schritt in die richtige Richtung, der längst überfällig war.“