Niederbieler Indianer

Solms-Niederbiel Mut, Respekt, Weisheit und Gastfreundschaft sind Tugenden der Indianer. Diese Werte 15 Solmser Ferienkindern näherzubringen, stand im Mittelpunkt eines dreitägigen Indianercamps, zu dem die evangelische Kirchengemeinde Niederbiel und der Heimat- und Kulturverein Niederbiel (HuK) im Rahmen in das Indianerlager am Waldrand des alten Sportplatzes nach Niederbiel eingeladen hatten. Als Stamm der „Mutigen Wölfe“ entführten HuK-Vorsitzendet Hans-Helmut Hofmann sowie André Fierus und Sarah Holtmann an der Seite des Gemeindepädagogen Lukas Meister die Ferienkinder mit Aktionen und Geschichten in die Welt der Indianer. (dk/Foto: Krause)