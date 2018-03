Niederbrechener im Norden

BRECHEN-NIEDERBRECHEN Ihre Ferienfreizeit haben die Mitglieder des Jugendrotkreuzes Niederbrechen im Norden Deutschlands ver­bracht. Die Reisegruppe besichtigte das Eidersperrwerk und das Sturmflutenmuseum. Besucht wurden der Westküstenpark in Büsum und der Heidepark in Soltau. In Hamburg standen ein Ausflug in das Miniaturwunderland sowie eine Hafenrundfahrt auf dem Programm. Die Gruppe, die ihre Unterkunft in Langenhorn hatte, nahm am "Kite-Surf-World-Cup" teil. (red/Foto: privat)