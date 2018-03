Nikolai Weber wechselt zum TV Hüttenberg

Mit 37 Jahren wechselt der Schlussmann noch einmal den Verein und schließt sich dem Bundesliga-Schlusslicht in der Nachbarschaft an, wo er einen ligaunabhängigen Zwei-Jahres-Vertrag plus Option unterschrieben hat.

Seit Monaten war gemunkelt worden, dass Weber ab Sommer einen Posten auf der Geschäftsstelle der HSG einnehmen würde. Gespräche darüber gab es auch, wie Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp am Montag in einer Pressemitteilung bestätigte.

„Wir hätten ihn gerne im Geschäftsstellen-Team gesehen, mit interessanten, sponsorenbezogenen Aufgaben. Deshalb bedauern wir es wirklich sehr, dass er sich nunmehr für einen anderen Weg entschieden hat, nämlich seine Karriere als Profi-Handballer fortzusetzen. Niko hat die Gründe dafür offen und transparent dargelegt und wir respektieren seine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist.“

„Es macht einfach zu viel Spaß“

Weber hat noch Lust zu spielen. „Es macht einfach zu viel Spaß“, sagte der Routinier gegenüber dieser Zeitung. Seit er 2015 von der TSV Hannover-Burgdorf zurück zur HSG kam, für die er schon zwischen 2005 und 2013 zwischen den Pfosten stand, stand er im Schatten seiner Torhüterkollegen. Erst trumpfte Europameister Andreas Wolff auf, dann dessen Nachfolger Benjamin Buric. Mittlerweile hat ihm sogar Eigengewächs Till Klimpke den Rang als Schlussmann Nummer zwei abgelaufen.

Dass der aus Münzenberg stammende Familienvater, der mit Frau Lena und Töchterchen Greta in Braunfels wohnt, nicht noch einmal bei einem Verein außerhalb Mittelhessens anheuert, war klar. Umso mehr passte die Anfrage des TVH, der erst kürzlich den Weggang von Stammkeeper Matthias Ritschel verkündet hatte.

„Vor drei, vier Wochen haben wir erste Gespräche geführt“, verriet Lothar Weber und ergänzte: „Das ist eine gute Entscheidung für uns. Niko braucht keine Eingewöhnungszeit. Außerdem werden Torhüter im Alter eher besser als schlechter.“