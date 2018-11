Nikolaus will Stiefel verstecken

Weilburg Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg lädt alle Kindergartenkinder ein, bis zum 1. Dezember einen Stiefel, der mit Name und Anschrift des Kindes versehen ist, im Modehaus „Horne, Mode die Spaß macht“ in der Langgasse 35 in Weilburg abzugeben. Der Nikolaus versteckt den Stiefel dann in einem Schaufenster in der Weilburger Innenstadt. Ab Donnerstag, 6. Dezember, können die Kinder mit ihren Eltern den Stiefel suchen und abholen. (red)