Nils Leiter gewinnt

Aßlar Mike Balke, Gastwirt der Hüttenschänke in Aßlar, hat zum zweiten Mal ein E-Dart-Turnier ausgerichtet. 30 Teilnehmer aus der Region fanden den Weg in die Hüttenschänke. Im Einzelwettbewerb hat sich Nils Leiter von den Dart Wars (A-Liga) gegen Titelverteidiger Dirk Strohbeck ( Bezirksliga) durchgesetzt. Der dritte Platz ging an Dominic Olczak (Dart Wars). Beste Dame wurde Viktoria Ehrlich von der A-Liga Mannschaft „DT Warriors“ aus Burgsolms. Den Teamwettbewerb gewann Björn Stanschuss von der Stockhausener Mannschaft „Grizzlys1“ mit Benjamin Mühlenberg („Dart Wars“). Zweite wurden Jan Sattler und Mark Gombel aus Burgsolms. Bestes Damenteam waren Chriseldis Lick und Carola Herrmann. (red/Foto: privat)