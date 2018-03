Nobelpreis und Klavier zu zweit

Als der durch seine Studien über einen geeigneten Diphterie-Impfstoff am Berliner Charité-Hospital berühmt gewordene Emil von Behring mit seiner 22 Jahre jüngeren Frau Else 1897 nach Marburg kommt, ist das fünfte von zwölf Kindern eines westpreußischen Dorfschullehrers wirtschaftlich bereits ein „gemachter Mann“, sagte Dr. Enke in der Alten Aula der Wetzlarer Lotteschule.

Seit 1894 produzierten die Farbwerke Hoechst das Serum gegen die Volkskrankheit Diphterie. Und ihm als Entdecker standen vertraglich 50 Prozent Gewinnbeteiligung zu. „Während das Jahresgehalt eines Hochschullehrers damals 6000 Mark betrug, erzielte von Behring aus seiner Teilhaberschaft 353 000 pro Jahr“, erläuterte Dr. Enke. Um seiner aus großbürgerlichen Verhältnissen stammenden Gattin – Behrings Schwiegervater Bernhard Spinola war bis zu seinem Tod in 1900 Verwaltungsdirektor der Charité – in Marburg einen standesgemäßen Lebensstil zu ermöglichen, bezog das Ehepaar eine Gründerzeit-Villa. Die Adelsfamilien Schenk von Schweinsberg und von Borries zählten zum Bekanntenkreis. Besucher kamen auch aus Übersee (Japan, Neuseeland, USA), wie Einträge im Gästebuch der Familie bezeugen.

Praktischer Arzt in der Goethestraße

Gesellschaftlich engagierte sich Else Behring beim Roten Kreuz und beim Deutschen Kolonialverein. Mit ihrem Mann pflegte sie das vierhändige Klavierspiel. Die in einem der fast 1900 an ihre Mutter in Berlin adressierten Briefe zitierte Äußerung Emil von Behrings „Ich denke gerade an Tetanus – und du kommst mir mit wollenen Sachen!“ wertete die Referentin als einen Fall von „clash of cultures“ zwischen den Eheleuten. Allerdings habe der im Umgang mit Mitmenschen als spröde und zuweilen auch schroff geltende Behring seine junge Frau wohl insgesamt respektvoll behandelt.

Angelika Kunkel vom mitveranstaltenden Wetzlarer Goethegesellschaft erinnerte sich noch persönlich an den Wetzlarer Kinderarzt Otto von Behring, der in den 50er Jahren zunächst in der Goethestraße und später in einem Haus in der Bergstraße praktiziert hat.

Das Adelsprädikat bekam die Familie Behring am 18. Januar 1901 von Kaiser Wilhelm II verliehen, im gleichen Jahr also, in dem Emil von Behring den erstmals verliehenen Nobelpreis für Medizin entgegennahm. Drei Jahre später wurden die „Emil von Behringwerke oHG“ in Marburg gegründet. Als von Behring im März 1917 – nach einer Krankheitsphase mit schweren Depressionen – 63-jährig starb, ordnete seine Frau Else den „Marburger Nachlass“ ihres Mannes. (pi)