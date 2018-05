Noch kaum jemand hebt Geld im Supermarkt ab

Das zeigt eine aktuelle GfK-Umfrage im Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken. Demnach holen sich vier Prozent ihr Bargeld in der Regel an der Supermarktkasse. Fast neun von zehn Befragten (88 Prozent) suchen sich einen Geldautomaten. Acht Prozent gehen zum Bankschalter.

Die Zahl der Geldautomaten in Deutschland geht allerdings allmählich zurück. Nach Angaben der Deutschen Kreditwirtschaft gab es Ende 2017 noch knapp 58 400 Geldautomaten in Deutschland. Der Höhepunkt wurde mit 61 100 Maschinen im Jahr 2015 überschritten. An der Online-Befragung vom 29. März bis 3. April haben 1006 Erwachsene teilgenommen. (tmn)