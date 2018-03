Nochmal erleben, wie schön es früher war

prunksitzung Motto „Ahle Zeire“ wird am Samstag ab 19.11 Uhr mit Leben gefüllt

In Allendorf geht es weiter aufwärts. (Archivfoto: Pöllmitz)

Greifenstein-Allendorf In Erinnerungen schwelgen, feiern und noch mal erleben, wie schön es doch früher war: Das kann man in der Ulmtalhalle bei der Prunksitzung der Spvgg Ulm-Allendorf am Samstag, 10. Februar.