Nordic-Walking-Tour mit Fachvortrag

Erst hören die Teilnehmer einen Fachvortrag und im Anschluss geht es direkt gemeinsam durch die Landschaft von Bad Endbach.

Zu Beginn spricht Frank Schmidt, Physiotherapeut im Rheumazentrum Mittelhessen, über „Nordic Walking – Technik und gesundheitlicher Nutzen“. Nach den theoretischen Informationen beginnt eine etwa zweistündige Tour. Den Abend können die Teilnehmer bei Speisen aus Wildkräutern und Kräuterwasser am Kräutergarten in Bad Endbach ausklingen lassen.

Eine gewisse Grundfitness sollte vorhanden sein, da es bergauf und bergab geht. Anfänger können kommen, da die Technik Walking während der Tour vermittelt wird. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz KSF-Zentrum in Bad Endbach. Wer keine Nordic Walking Stöcke besitzt, kann sie beim Kneipp Verein ausleihen, sollte dies aber bei der Anmeldung angeben. Die Teilnahme ist für Mitglieder desKneipp-Vereins kostenfrei. Nichtmitglieder zahlen fünf Euro vor Ort. Anmelden kann man sich bis zum 8. Juni per E-Mail an info(at)kneippverein-badendbach.de. (red)