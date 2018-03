Norwig übernimmt Vorsitz

Noch immer besteht die Hoffnung, einen Verbund mit den Nachbarkommunen Wettenberg und Heuchelheim zu schmieden, der die Zukunft des Bades sichern hilft. In der Jahreshauptversammlung konnte der kommissarische Vorsitzende Rainer Rau nach den Vorstandswahlen das Amt an den neu gewählten Vorsitzenden Jörg Norwig übergeben. Der Neue ist 28 Jahre jung und arbeitet als Schwimm-Meister im Biebertaler Familienbad.

Aufbau von Nestschaukel im Freien und Platz für Beachvolleyball geplant

Heidi Gareiß wurde als neue Kassiererin gewählt. Rainer Raum übernimmt wieder das Amt des 2. Vorsitzenden, Regina Kammer bleibt Schriftführerin. Wiedergewählt wurden die Beisitzer Ute Jaczkowski, Klaus Ruppert, Diana Jaczkowski, Stefanie Plüschke und Karlheinz Funck. Michael Schad und Bürgermeisterin Patricia Ortmann gehören Kraft Amtes zum Vorstand.

Rainer Rau berichtete vom neuen, 3200 Euro teuren Sonnensegel, dessen Aufbau wegen der Fundamente für die Haltestangen mit viel Arbeit verbunden war. Die Volksbank Heuchelheim hat eine Außenrutsche finanziert. Der Einbau der neuen großen Rutsche am Nichtschwimmerbecken im Innern des Bades schlug mit 18 000 Euro zu Buche. Geld, das der Förderverein an die Gemeinde überwiesen hatte.

2018 sollen der Aufbau einer Außen-Nestschaukel und eines Beachvolleyballplatzes angegangen werden.

Schwimm-Meister Michael Schad hat vorgeschlagen, einen großen Fernsehschirm im Innenbereich anzubringen und so Infos an die Badegäste zu vermitteln. 100 Gummientchen werden in Rodheim und umgebenden Ortschaften in Geschäften oder an anderen Orten versteckt. Wer die findet und mit ins Hallenbad bringt, erhält freien Eintritt.

Rainer Rau verwies im Kassenbericht darauf, dass der Förderverein in 2017 Spenden in Höhe von fast 11 000 Euro erhalten habe.

Rau ging auch auf Beschwerden von Badegästen ein, denen es im Bad zu kalt war und stellte fest, dass dies kein Problem des Fördervereins sei. Schwimm-Meister Michael Schad nannte viele auch kleinere Probleme im Hallenbad, wies aber auch auf positive Neuerungen hin. Durch LED-Lampen werde Strom gespart, Umbauten hätten zu Wasserersparnis beigetragen. 2018 wird, versprach Bürgermeisterin Patricia Ortmann, das schon lange angesprochene Blockheizwerk kommen. (mo)