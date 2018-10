Notfallsanitäter schaffen Prüfung

Der schulische Teil der dreijährigen Ausbildung fand in Marburg am Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst Mittelhessen statt. Partner für die Klinikpraktika war das Uniklinikum Marburg.

Abschlussfeier im TTZ in Marburg

Die rettungsdienstlichen Anteile auf den Lehrrettungswachen absolvierten die Azubis bei ihren Rettungsdiensten. Der erfolgreiche Verlauf der Ausbildung wurde mit 120 Gästen im Marburger Technologie- und Tagunszentrum (TTZ) gefeiert. Die Verantwortlichen und die Prüflinge sind mit dem Verlauf der Prüfungen zufrieden – nur wenige Auszubildende müssen einzelne Prüfungsabschnitte wiederholen.

Beim RDMH selbst haben in diesem Jahr insgesamt 19 Auszubildende die Abschlussprüfungen zum Notfallsanitäter abgelegt. Dabei wurden nicht alle im eigenen Bildungszentrum ausgebildet. Zwölf von ihnen waren Teilnehmende des dortigen Kurses. Fünf Azubis aus dem Vogelsbergkreis wurden in der DRK Rettungsdienstschule Gelnhausen (RDSG) beschult. Im Lahn-Dill-Kreis, beim Rettungsdienst Eschenburg (RDE). besuchten zwei Azubis das Malteser Bildungszentrum HRS in Wetzlar und absolvierten auch ihre anderen Ausbildungsabschnitte im Lahn-Dill-Kreis. (red)