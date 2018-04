Nüsse muss man nicht weglassen

Eine 69-jährige Frau aus Runkel hat seit Weihnachten 2016 Schmerzen im Unterbauch. Es wurde eine gedeckte Perforation am Dickdarm festgestellt, bei einer Darmspiegelung auch Divertikel. Nun ist ihr Bauch dick geschwollen. Dr. Hofmann erklärt, dass das eine Entzündung war und diese auch wiederkommen könne. Er rät ihr zu einer Blutuntersuchung beim Hausarzt, bei der die Entzündungswerte bestimmt werden. Bei Bedarf müsse man mit Antibiotikum behandeln.

Bei einer 71-jährigen Frau aus Bad Endbach wurden beim MRT Divertikel festgestellt. Sie fragt, mit welchen Beschwerden sie rechnen müsse. Dr. Kuntz erklärt, dass Beschwerden erst bei einer Entzündung auftreten, rät zu einer Nahrungsumstellung. Eventuell müsse man das Stück mit den Divertikeln herausnehmen. Danach habe man meistens Ruhe. Er empfiehlt ihr auch, auf einen weichen Stuhlganz zu achten. Flohsamen könne hilfreich sein.

Eine 63-jährige Frau aus Weilburg fragt, ob eine Darmentzündung wiederkehren könne. Dr. Hofmann erklärt, dass das Risiko nach einer Entzündung höher sein kann. Auch dieser Frau rät er zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung mit vielen Ballaststoffen. Gut sei auch, auf das Gewicht zu achten, sich viel zu bewegen, viel zu trinken und auf einen weichen Stuhlgang zu achten. Ob eine Ernährungsberatung sinnvoll wäre, fragt die Anruferin. Hierzu meint Dr. Hofmann, das solle sie mit ihrem Hausarzt besprechen, ob die Kasse das in ihrem Fall bezuschusse. Sinnvoll könne auch ein Probioticum oder auch Kefir sein, allerdings nur, senn keine chronische Erkrankung vorliege. Dass Nüsse, Popcorn oder auch Mohn schädlich seien, sei ein Märchen, sagt der Arzt. Man könne gerade mit Nüssen möglicherweise sogar einen neuen Entzündungsschub verhindern. „Nussöle sind für uns wichtig, Nüsse sollte man essen“, betont er. Auch kaltgepresstes Olivenöl könne abführend wirken. Tomaten seien sehr gesund, aber auch sie sollte man mit Olivenöl zu sich nehmen.

Eine 66-jährige Frau aus Aßlar hat zum zweiten Mal eine starke Darmentzündung. Ihr Arzt empfiehlt ihr eine OP. Sie fragt sich, ob das nötig ist. Dr. Kuntz bestätigt, dass man früher nach einem zweiten Schub zu einer OP geraten habe, heute sehe man das differenzierter. Das sei eine Frage der Abwägung und sollte mit dem Arzt abgestimmt werden. Eine OP sollte erst sechs bis acht Wochen nach dem letzten Schub durchgeführt werden, nicht früher. Wenn ihr Internist zur OP rate, habe er sich dabei etwas gedacht. Vor einer solchen OP müsse sie auch keine Angst haben. Das mache man mit einem kleinen Bauchschnitt endoskopisch.

Bei einem 64-jährigen Mann aus Dillenburg wurde eine ausgeprägte Divertikulitis und Hämorrhoiden diagnostiziert. Er hat seine Ernährung umgestellt, fragt nach Gemüse, das nicht bläht.

Wichtig sind gesunde Ernährung mit vielen Ballaststoffen, Obst, Gemüse, viel trinken und Bewegung

Dr. Kuntz bestätigt, dass der Obst- und Gemüseanteil möglichst hoch sein sollte, Salat sei nur Beiwerk. Wenig Eiweiß und Fett sei sinnvoll. Bei Gemüse komme es in Bezug auf Blähungen darauf an, ob man es roh oder gekocht zu sich nehme. Man könne alles essen, was den Stuhlgang weich halte und sich mit Verzicht nicht zu sehr kasteien.

