Nützlich und schön

Leun Zum Kreativmarkt hatte der Leuner Verein für Heimatgeschichte am Sonntag in das Haus der Begegnung am Marktplatz eingeladen. 13 Aussteller aus der Region boten allerlei Nützliches und Dekoratives für die Vorweihnachtszeit. Von Adventskränzen und Gestecken über handgestrickte Socken, geklöppelten oder gehäkelten Christbaumschmuck und Deckchen, Fröbeltassen, Laubsägearbeiten, Taschen aus alten Jeans und Geschenkarten bis hin zur Kunstmalerei gab es viele Möglichkeiten, ein Weihnachtsgeschenk zu ergattern. Karin Niemeier (Foto) bastelt aufwendige Marionetten wie zum Beispiel einen Igel. Karl-Günter Süß vom Vorstand des ausrichtenden Vereins bot eine Serie von Leuner Heften mit verschiedenen Themen aus der Leuner Geschichte, neben mit der Martinskirche umetikettierten Wein an. Der Erlös soll für die Ausgrabungsarbeiten an der Martinskirche verwendet werden. (sbe/Foto: Bender)