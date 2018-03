Oberkleener Sänger messen sich erneut

Daran erinnerte Vorstandssprecher Rolf Schomber in der Hauptversammlung. Ein Höhepunkt war die Teilnahme an dem geistlichen Chorwettbewerb in Horbach (Westerwald). Der Chor unter der Leitung von Erich Reusch erreichte hier ein Silberdiplom. Im August feierten die Sangesfreunde ihr traditionelles Dorffest. Eingeleitet wurde das Fest mit einem Konzert in der evangelischen Kirche. Neben dem Chor des Gastgebers trat der Frauenchor Hüttenberg und der Männerchor Eintracht Leihgestern auf.

Im Jahr 2017 fanden 44 Chorproben statt, die insgesamt gut besucht waren. Die fleißigsten Singstundenbesucher waren Bernd Jürgen Iwersen (42), Friedrich Schwing (42), Rolf Schomber (40) und Gerhard Heinz (39).

Nachdem die Kassenprüfer Dr. Arno Schwarz und Meinhard Hanika die Kasse des Vereins geprüft hatten und eine ordentliche Kassenführung bescheinigten, wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet. Als neuen Kassenprüfer wählte die Versammlung Jürgen Friedrich.

Für 25-jährige aktive Sängertätigkeit erhielten Gerhard Heinz und Michael Freimark die Ehrennadel des Sängerbundes.

Auch im Jahr 2018 werden die Sangesfreunde aus Oberkleen wieder an einem Wettstreit teilnehmen, nämlich an dem Chorwettbewerb des MGV Eintracht Morsbach. Im Jahr 2019 steht dann für die Sänger aus Oberkleen das 30-jährige Jubiläum an. (vk)