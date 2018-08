Obstbäume richtig pflegen

Schwalbach Etliche Interessenten fanden sich zum Sommerpflegekurs des Obst- und Gartenbauvereins Schwalbach ein. An der Obstanlage in Schwalbach folgten sie den Ausführungen von Obstbaumfachwart Alexander Löw. Er ging auf das Ausdünnen der Früchte, den Pflanzenschutz und den Sommerschnitt an Obstbäumen ein. Dieser Schnitt, der von Mitte Juli bis Ende August stattfindet, hat einige Vorteile gegenüber dem Winterschnitt. Steinobstgehölze sollten grundsätzlich nach der Ernte geschnitten werden. Die Tipps wurden natürlich auch praktisch vorgeführt. (red/Foto: privat)