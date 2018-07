Hadamar In den Sommerferien ist die Gedenkstätte in Hadamar zusätzlich samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 15. Juli, startet um 14.30 Uhr eine öffentliche Führung. Eine Teilnahme an der Führung ist ab 14 Jahren möglich. Anmeldungen bedarf es nicht. Der Eintritt ist frei. (red)