Offene Stadtführungen von April bis Oktober

Ein Stadtführer zeigt in einem Rundgang die schönsten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt von Dillenburg. Die Saison eröffnet am 8. April Thomas Schmidt, der mit seinem umfangreichen Wissen und spannenden Geschichten interessierte Besucher durch die Oranienstadt führt.

Diese Entdeckungstour bringt selbst alteingesessene Dillenburger noch zum Staunen. Dieses besondere Angebot gilt speziell für Einzelbesucher, kleine Gruppen und Kurzentschlossene. Die kleine Reise in Dillenburgs spannende Historie ist ohne Anmeldung möglich und dauert circa eineinhalb Stunden.

Dabei lohnt es sich durchaus, mehrmals an den Touren teilzunehmen, denn jeder Stadtführer hat seine eigenen Anekdoten und Schwerpunkte, so dass man auf der Reise in vergangene Zeiten immer wieder Neues erfährt.

Die Führungen finden bei jedem Wetter statt, daher bietet sich festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung an.

Die Stadtführungen in deutscher Sprache finden von April bis Oktober am zweiten Sonntag im Monat an folgenden Terminen statt:

8. April, 13. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 12. August, 9. September und 14. Oktober. Erwachsene zahlen 3,50 Euro pro Person, für Kinder unter 14 Jahren ist der Rundgang kostenlos. Eine Anmeldung ist dabei nicht erforderlich. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr vor der Tourist-Information am Alten Rathaus in der Hauptstraße 19.

Kontakt: Tourist-Info im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, 35683 Dillenburg, Tel. 02771/896151 oder touristinfo(at)dillenburg.de.