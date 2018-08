Offener Austausch

WETZLAR Bei der internationalen Frauen-Begegnung am Labyrinth in Wetzlar weitete der offene Austausch zwischen Frauen aus Eritrea, Afghanistan, Syrien, der Türkei und Deutschland den Blick auf das Leben von Frauen in den verschiedenen Kulturen. Neben vielen Gemeinsamkeiten entdeckten die über 30 Teilnehmerinnen auch Unterschiede. Im Gespräch tauschten sie sich neugierig und wohlwollend über Bildungschancen, Arbeitsverhältnisse, Beziehungsstress und Hilfsangebote aus. (red/Foto: privat)