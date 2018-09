"Ohne Konflikte wird man zu einem Menschen ohne Profil"

Margitta Keil konnte als Beauftragte für die Seniorenarbeit über 140 Besucher begrüßen. Gastgeber war der CVJM Lützellinden, dessen zweiter Vorsitzender Reiner Arnold mit vielen Helfern den Nachmittag liebevoll vorbereitet hatte und der alle Gäste herzlich begrüßte.

Der Referent des Nachmittags war Norbert Held. Dieser war für viele Gäste des Nachmittags kein Unbekannter, war er doch in den 80ern vor seiner Arbeit in Sachsen-Anhalt im CVJM-Kreisverband für Mitarbeiterschulung und -bildung zuständig. Seit 2009 ist Held nun Inspektor für den Gemeinschaftsverband Mittelhessen und hier verantwortlich für die geistliche Leitung von 35 hauptamtlichen Predigern.

"Warum sind die anderen so anders?"

In seinem Vortrag zum Thema "Warum sind die anderen so anders? - Über Beziehungen und Konflikte" betonte Held, wie wichtig es sei, dass wir als Menschen ganz verschieden sind, dass die Vielfältigkeit das Leben erst bunt und schön mache.

Die Andersartigkeit der anderen ist anstrengend, wir verletzen uns oft ohne Absicht, es gibt Konflikte, die sich nicht vermeiden lassen. Aber, so Held, die Unterschiedlichkeit ist schöpfungsgemäß - sehr gut.

Er betonte: Unterschiedliche Wahrnehmungen, Zusammenstöße sind unumgänglich, wer aber um alles in der Welt jeden Konflikt vermeiden will, entwickelt sich zu einem Menschen ohne Profil. Sichtbare Konflikte signalisieren Lebendigkeit. Kritik ist kostenlose Beratung, was offen auf dem Tisch liegt, kann man verändern, das kann positiv bearbeitet werden.

Es geht darum, die unterschiedliche Sicht einer Sache zu sehen, um nächste Schritte zu gehen. Held ermunterte: "Wer etwas anficht, soll es so tun, dass es nicht verletzend wird. Es ist wichtig, dass wir uns bemühen, den anderen zu verstehen und ihn als Gegenüber anzunehmen. Im Neuen Testament lesen wir: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als von Gott geliebter Mensch, kann ich auch den anderen annehmen und lieben." (mo)