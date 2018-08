Ohne sie geht in der Blista nichts

Der Leiter der Abteilung Bau und Technik der Blindenstudienanstalt (Blista) sitzt in seinem Büro, seiner „Kommandozentrale“, wo alle Fäden zusammenlaufen. Papierkram liegt auf dem Tisch, bereit, abgeheftet zu werden. Der muss noch warten. „Eigentlich sollte ich öfter hier sein“, meint Kelm nebenbei. Schulterzucken. Schon ist der 48-Jährige wieder raus aus seinem Büro, es geht hinaus aufs Schulgelände, zum nächsten Hausmeister-Job.

Weit verzweigte Wege schlängeln sich zwischen Verwaltung, Carl-Strehl-Schule, Internat und Sportbereich den Berg hinauf. Vorbei geht es an reich bewachsenen Grünanlagen und Schulkindern, die auf dem Hartplatz spielen. Kelms Blick schweift unablässig umher, registriert jede Unregelmäßigkeit. „Die Fangnetze hängen durch, da liegen Äste im Weg“, murmelt er und macht sich eine geistige Notiz. Ein weiterer Punkt auf der langen Liste der Männer der Bautechnik.

Die sind „Mädchen für alles“, dabei weit mehr als ein Hausmeisterservice. Sieben gestandene Handwerker, vom Elektriker bis zum Maurer samt freiwilliger Helfer, kümmern sich um sämtliche anfallenden kleinen und großen Aufgaben des Alltags, vom Handwerk bis zur Koordination von Veranstaltungen.

An einem Tag müssen 250 Stühle aufgestellt, am nächsten ein ganzes Haus eingerüstet werden, nebenher werden Blindenstöcke repariert. „Man weiß nie was kommt, jeder Tag ist anders – das macht das Ganze interessant“, sagt Kelm mit einem Grinsen.

Ein neuer Anruf auf dem Weg zur Werkstatt. Ein Hilferuf. Ein Schüler hat sich aus einem Appartement ausgesperrt. Kelm reagiert sofort, „wir müssen hier abbrechen“, teilt er mit und macht kehrt. Zwischenstopp im Herz der Abteilung, dem riesigen Lager samt Schlüsselraum. Aus weit mehr als 100 Schlüsseln sucht der Chef den richtigen heraus. Über den freut sich der dankbare Schüler.

Ein Schulterklopfen, ein Grinsen und schon zieht Kelm weiter. „Das hatte Priorität, die Schüler gehen immer vor“, sagt er. Seit 20 Jahren ist er schon dabei, geht sichtlich auf in einem Job mit besonderer Verantwortung, bei dem sich durchaus ein gewisser Beschützerinstinkt für die Schüler entwickelt hat. „Wir identifizieren uns eben sehr mit der Einrichtung“, sagt er mit einem Lachen.

Das Handy klingelt. Mal wieder. Im Laufen arbeitet Kelm eine weitere Anfrage ab. Ein Kollege ist im Außeneinsatz tätig, fährt die rund 20 in der Stadt verstreuten Wohngruppen an, checkt Waschmaschinen, Lampen, baut Bewegungsmelder ein. Kelm hält steten Kontakt zu seinen zehn Mitarbeitern. „Die Wand in der Cafeteria ist fertig gestrichen“, gibt er weiter, macht im Geiste einen weiteren Haken auf der Liste.

Schwimmbad-Technik, kaputte Dachrinne und kleinste Reparaturen zählen zu den Aufgaben

Die nächste Station folgt auf dem Fuße, im mollig warmen Schwimmbad der Blista. Aus den Kellergängen unter dem Becken dringt Chlorgeruch. In einem kleinen Reagenzglas sammelt Kelm eine Wasserprobe aus dem tropfenden Schlauch. Ein paar Teststreifen und eine Notiz später. Erledigt. „Wir machen hier einfach alles, von der Schwimmbadtechnik, der kaputten Dachrinne bis zu kleinsten Reparaturen“, erzählt der gelernte Heizungsbauer. Kurzer Besuch im Büro, ein paar E-Mails checken, bevor das Handy wieder schrillt. Das tut es rund 40 Mal am Tag, „es gibt eben immer etwas zu tun bei uns“, sagt der Chef.

Spricht er über die Blista und die knapp 300 Schüler, wählt er ganz unbewusst das „wir“ und „uns“, ganz selbstverständlich. So als würde er da nicht einfach nur arbeiten, sondern wie die Schüler dort leben. Und irgendwie ist das auch so.