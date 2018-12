Oktoberzug nach Riga regt Zuhörer an

Die „Geschichte einer Ermordung“ beginnt mit der Schilderung eines Gehsteigs in der Bamberger Straße in Berlin. Zwei Steine mit den Namen der Geschwister Heimann sind eingelassen – Stolpersteine, die an das Schicksal verschleppter und ermordeter Mitbürger erinnern sollen.

Die Zuhörer im Gladenbacher Weltladen verfolgen sehr aufmerksam den Fortgang der Geschichte, die in der Novelle „Oktoberzug nach Riga“ entwickelt wird. Der Leser lernt Marie und John kennen, zwei junge Menschen in Berlin und Boston, die sich auf eine unermüdliche Suche nach Spuren dieser beiden Verwandten, Werner und Charlotte Heimann, begeben.

Die Vergangenheit beginnt zu leben

Mit jeder neu entdeckten Spur vervollständigt sich die Geschichte einer Ermordung. Die Vergangenheit beginnt zu leben.

Neben der Schilderung der bevorstehenden Deportation der zunächst ahnungslosen Geschwister Heimann in die drei Lager der Stadt Riga berührten die Besucher vor allem Fragen zur Geschichte und zum Umgang mit der Vergangenheit. Dieser ist in der Nachkriegsgeneration eher vom Schweigen begleitet gewesen. Der Abend endete mit einer lebhaften Diskussion über die Aktion „Stolpersteine“.

Die Zuhörer regten zudem an, sich auch in Gladenbach der Initiative des Kölner Künstlers Gunter Demnig anzuschließen.

Der Bildhauer erinnert seit dem Jahr 2000 in zahlreichen Städten mit „Stolpersteinen“ an das Schicksal verschleppter und ermordeter Mitbürger und möchte auf diese Weise die Geschichte des Nationalsozialismus für die Nachwelt sichtbar machen.

Damit wird die Lesung aus dem Buch „Oktoberzug nach Riga“ ist nicht nur ein Beitrag zu den Gedenktagen im November, sondern selbst zu einem Element lebendiger Erinnerungskultur in Gladenbach. (ppi)